Spacciavano droga attorno all'Università Bicocca e al Parco Nord: arrestati due gemelli

I gemelli della droga, così li hanno definiti gli agenti che li hanno arrestati. Nella mattinata del 16 ottobre, gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno fermato in viale Sarca due fratelli di 26 anni, gemelli per l'appunto, per spaccio di marijuana.

L’indagine è iniziata nel mese di marzo, quando è stato arrestato in via Ornato un cittadino peruviano di 22 anni trovato in possesso di 150 grammi di marijuana e 4 mila euro in contanti. Dalle chiamate effettuate dal suo cellulare, gli inquirenti sono riusciti a giungere ai due gemelli, entrambi residenti in zona Quarto Oggiaro.

Dopo una perquisizione in un box in viale Sarca, i poliziotti hanno trovato il luogo che i due gemelli usavano come laboratorio per la lavorazione dello stupefacente, insieme all’occorrente per il confezionamento. A seguito di una perquisizione nella loro abitazione, sono stati trovati 1.600 euro in contanti, 150 grammi di marijuana ed una pistola a salve priva di tappo rosso.

I due provvedevano all’intera trafila del traffico, dall’acquisto al confezionamento in sacchetti di cellophane dal peso variabile: 5 grammi, per la vendita al dettaglio, e 150 come rifornimento agli spacciatori e si servivano di ragazzi appena maggiorenni per le consegne di droga e denaro.

La marijunana, una volta lavorata e confezionata, veniva portata presso la piazza di spaccio ubicata in prossimità dell’area giochi per bambini del Parco Nord di Milano, dove i due fratelli soddisfacevano le continue richieste degli acquirenti. Poi, nelle ore serali e notturne, si spostavano presso gli esercizi pubblici nei pressi della vicina Università Bicocca.