Assilla la moglie e il figlioletto: uomo arrestato

Ha assillato così a lungo la sua ex - dalla mezzanotte alle quattro di martedì- che, visti i suoi precedenti violenti, i poliziotti hanno deciso di arrestarlo per stalking. Lui, un uomo trentaquattrenne dell'Ecuador, si è presentato di notte in via Rodi, sotto casa della donna, una sua connazionale di due anni più giovane e del suo figlioletto.

La sua insistenza nel bussare alla porta ha convinto la donna, terrorizzata e vittima di violenza in passato, a chiamare alla polizia. Gli agenti hanno prima convinto l'uomo ad andare via, intorno alla mezzanotte e mezza, ma poi, tre ore dopo, sono stati costretti a ritornare sotto casa della trentaduenne e arrestare l'ex compagno che si era ripresentato ancora più agitato di prima.

Portata in questura, la donna ha denunciato tutte le minacce e le violenze subìte dall'uomo nel corso degli anni. Il suo arresto è stato convalidato.