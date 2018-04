Milano, ragazzo di 26 anni accoltellato alla pancia in strada: "È stato un anziano in bici"

Ai poliziotti che lo hanno ascoltato ha raccontato di essere stato aggredito in strada senza un motivo. Ha spiegato, una volta in ospedale, che a colpirlo era stato un anziano che lui non conosce e che non aveva mai visto prima.

Misteriosa aggressione giovedì mattina in via Bicocca degli Arcimboldi a Milano, dove un ragazzo di ventisei anni - un cittadino dell'Ecuador con un permesso di soggiorno scaduto - è stato accoltellato in strada.

L'allarme è scattato alle 5 in punto, quando due conoscenti del 26enne lo hanno trovato a terra, ferito, sotto la pensilina dell'Atm all'angolo con viale Sacca.

Sul posto, oltre agli agenti della Questura, sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118. La vittima, che presentava una ferita da arma da taglio all'addome, è stata trasportata d'urgenza al vicino ospedale Niguarda, dove è stata medicata con tre punti di sutura. Le sue condizioni, apparse in un primo momento gravi, sono poi migliorate.

I poliziotti sono riusciti a raccogliere la versione del 26enne, che ha spiegato di essere stato aggredito senza nessuna ragione da un anziano che passava in bici e che si è poi allontanato a bordo della stessa bicicletta. La versione della vittima - apparsa poco credibile - è al vaglio degli investigatori, che ora cercano elementi utili per risalire all'aggressore.