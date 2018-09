Violenza sessuale e rapina ai danni di una 70enne: fermato un sospettato

Svolta nel caso di qualche giorno fa, una violenza sessuale ai danni di un'anziana.

La polizia di Stato, con la squadra Mobile - riportano fonti di via Fatebenefratelli - ha fermato nel Mantovano il presunto autore della violenza sessuale e della rapina commessa il 21 settembre 2018 nei confronti di una donna di 70 anni.

Nella mattinata di domenica, infatti, è stato sottoposto a fermo un cittadino rumeno di circa 42 anni con precedenti specifici: sarebbe lui l'autore dei reati, introducendosi nell'abitazione in zona Comasina della vittima. Aveva già scontato una pena di 10 anni per un reato simile, prima in Italia e poi in Romania.

Le indagini sono proseguite a ritmo serrato e nel massimo riserbo per tutta la settimana. Secondo quanto era trapelato, la donna stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa. Seguita e rapinata, sarebbe anche stata costretta al rapporto sessuale. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha proposto per lui la "castrazione chimica".