Violenza sessuale all'ex compagna, condannato a 3 anni: arrestato

Condannato per violenza sessuale e maltrattamenti verso l'ex convivente, un uomo italiano di 42 anni è stato arreestato dalla polizia. La denuncia dell'allora compagna risale all'ottobre del 2011: la donna ha dichiarato di avere subito lesioni e stupri per oltre un anno. I maltrattamenti erano perpetrati anche nei confronti del figlio.

L'uomo è stato poi condannato a tre anni e quattro mesi, dopodiché il tribunale di Milano ha emesso nei suoi confronti un ordine di esecuzione della pena.

L'ufficio "arrestati e catturandi" della questura si è mosso per rintracciarlo e, dopo un appostamento nei pressi di una abitazione in zona Comasina, lo ha tratto in arresto.