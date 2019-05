La mamma del baby pusher ai poliziotti: "Aiutateci, spaccia per conto di due adulti"

Una mamma è stata provvidenziale per aiutare gli agenti del Commissariato Affori a risalire ai due quarantenni (italiani) che "controllavano" l'attività di spaccio del figlio della donna, un ragazzo di appena sedici anni. L'operazione è stata effettuata la sera del 23 maggio a partire da un normale controllo stradale in via Vochieri nei confronti dell'adolescente, che si trovava insieme ai due quarantenni, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine.

Questi è stato sorpreso a spacciare droga (marijuana, hashish e cocaina) e inoltre aveva mile euro in tasca. La cosa non è finita lì: gli agenti, come da inevitabile routine, hanno proseguito la perquisizione nell'abitazione del ragazzo, sempre in zona Affori, dove si trovava anche la madre, una donna ucraina che ha preso da parte i poliziotti confidando loro che il figlio, da qualche tempo, frequentava cattive compagnie.

La mamma conferma: "Sono stanca"

E mentre i poliziotti trovavano, nella camera da letto del sedicenne, venti bustine vuote e due pezzi di hashish, la mamma confermava che i due quarantenni, molto probabilmente, "gestivano" lo spaccio e avevano assoldato il figlio per questo. "Sono stanca di questa situazione, aiutatemi e aiutate mio figlio a uscirne", avrebbe spiegato agli agenti.