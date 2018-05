Rissa in un bar di via Astesani: tre ragazzi picchiati a sangue per uno sguardo di troppo

Serata movimentata in un bar di via Alessandro Astesani, in zona Affori a Milano, quella tra martedì e mercoledì. Tre ragazzi cinesi sono stati aggrediti da un gruppetto di cinque uomini per futili motivi, secondo quanto riferito dalle vittime ai carabinieri.

Attorno alla una, a dare il la alla rissa - hanno spiegato i tre feriti - era stato probabilmente uno sguardo di troppo. Durante la zuffa i contendenti hanno rovesciato tavoli e sedie del locale. Alla fine della batosta, gli aggressori sono scappati a bordo di un'auto.

Sul posto è intervenuto anche il 118. I feriti - due 26enni e un 25enne - sono stati trasportati al Niguarda e al Fatebenefratelli. Le loro condizioni non destano preoccupazione. I carabinieri indagano per rintracciare i picchiatori.