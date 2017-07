Reti da pesca abusive nel lago del Parco Nord: 40 pesci salvati

Pesca di frodo sventata dalle Guardie Ecologiche Volontarie tra Milano e Bresso: è accaduto giovedì 6 luglio. Il colpevole non è stato scoperto, ma le guardie hanno individuato alcuni galleggianti nell'acqua del laghetto nella zona di via Pasta.

Non si trattava, però, di semplici galleggianti, bensì di vere e proprie reti da pesca stese in tutto il lago. Tre in tutto, lunghe più di trenta metri ciascuna. Erano state posate sicuramente poco prima e sarebbero state in grado di pescare una quantità notevole di pesci.

L'operazione successiva è stata quella di togliere le reti dall'acqua, operazione durata parecchio perché numerosi pesci erano già rimasti incastrati. Alla fine il bilancio è di circa quaranta pesci salvati, oltre a una tartaruga. E' scattata una denuncia a carico di ignoti.

I laghi del Parco Nord non sono nuovi a episodi del genere, ma è la prima volta che si scopre un sistema quasi "industriale".