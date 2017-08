Rapina due banche nel giro di pochi minuti e accoltella al volto un cassiere: paura a Milano

Paura martedì pomeriggio in via Carli, angolo via Astesani, zona Affori a Milano: durante una rapina in banca un uomo di 60 anni, un cassiere dell'istituto di credito, è stato accoltellato lievemente al volto.

La doppia rapina in banca

Attorno alle 15.30 di martedì, un malvivente ha fatto irruzione con il viso coperto dalla propria maglietta presso la sede della Bnl. Poi ha aggredito l'impiegato e si è fatto consegnare il denaro: circa 4 mila euro. Il ferito, per fortuna non è grave, ed è stato medicato sul posto dai medici del 118.

Stando alla ricostruzione della polizia, che indaga sull'episodio, poco prima lo stesso soggetto - descritto come italiano di circa 40 anni - aveva cercato di fare una rapina presso una filiale dell'Unicredit in via Astesani ma il colpo era fallito perché le casse erano temporizzate.