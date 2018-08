Devasta il finestrino di un'auto del car sharing a pugni per rubarla: arrestato 15enne a Milano

Stava devastando il finestrino di un'auto del servizio del car sharing 'Sharengo', quando si è ritrovato davanti una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri.

Brutta sorpresa per un ragazzino egiziano di 15 anni, attorno alle 3 della notte tra martedì e mercoledì. Il minore, che nonostante la giovane età ha già la fedina penale macchiata, è stato beccato proprio mentre prendeva a pugni il vetro della piccola auto elettrica all'incrocio tra via Litta Modignani e via Salemi, in zona Comasina a Milano.

E' stato arrestato per tentato furto aggravato e rinchiuso nel carcere minorile Beccaria