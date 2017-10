Torna a casa e sorprende i ladri: ne blocca uno e lo fa arrestare

E' rientrato nel suo appartamento di via Spadini (zona Comasina) intorno alle nove e un quarto di sabato sera.

E, all'interno, ha sorpreso due "topi d'appartamento". Lui, 36 anni, non si è perso d'animo e ne ha bloccato uno, mentre il complice riusciva a darsela a gambe; lo ha immobilizzato dopo una breve colluttazione ed ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile. Hanno preso in consegna il malvivente, un ventenne albanese già noto alle forze dell'ordine, e lo hanno portato a San Vittore. I due ladri stavano per rubare un tablet e dell'oro per un valore totale di circa tremila euro.