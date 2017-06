Tenta di entrare in casa ma la proprietaria sente i rumori: ladro arrestato

Sventato un furto in casa per la prontezza di riflessi di una donna di sessant'anni che, mentre era al telefono con il figlio, intorno alle sette e mezza di pomeriggio del 2 giugno ha sentito rumori sospetti dall'esterno e, preoccupata, gli ha chiesto di avvertire la polizia.

Gli agenti si sono precipitati sul posto, in via Giuditta Pasta (verso Bruzzano), e hanno effettivamente sorpreso un uomo mentre tentava di forzare la finestra dell'abitazione della donna dopo avere danneggiato la zanzariera.

L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato furto in abitazione. Si tratta di un 35enne dell'Ecuador, irregolare in Italia e con alcuni precedenti di polizia.