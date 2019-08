I poliziotti gli vedono la marijuana sul balcone: lui cerca di farla sparire, ma non ci cascano

Una coltivazione non proprio legale. Alcuni poliziotti, infatti, durante un controllo del territorio, hanno notato delle piante di marijuana sul balcone di un’abitazione in zona Comasina mentre passavano con la volante.

Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato circa 28 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento ma non le piante notate precedentemente, che il proprietario ha cercato di far sparire in modo fulmineo.

Il giovane proprietario di casa, un cittadino italiano di 29 anni, ha ammesso di averle tagliate immediatamente dopo aver visto la volante sotto casa.

Gli agenti le hanno trovate in un sacchetto di carta, per un peso di circa 164 grammi. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.