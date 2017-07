Via Moneta: il nuovo quartiere sarà tutto in edilizia convenzionata

Edilizia sociale al posto dell’edilizia libera in via Ernesto Teodoro Moneta, zona Affori. La giunta di Milano ha approvato una variante al piano integrato rispetto alle volumetrie stabilite nel 2013 dal consiglio comunale. La previsione iniziale era di 21.315 metri quadri di residenze, l'80% libera e il 20% convenzionata in vendita.

Il rapporto ora si inverte. A fronte infatti di una superficie quasi invariata (21.067 metri quadri), il 60% (circa 250 appartamenti) di edilizia convenzionata agevolata, di cui il 90% in locazione, con l'ulteriore possibilità di destinare mille metri quadri all'uso condivisione e attribuire una quota del 15% a soggetti del Terzo Settore che erogano servizi residenziali.

Non solo: il 30% degli appartamenti sarà a edilizia convenzionata ordinaria e il 10% sarà destinato a co-housing, cioè coabitazioni con servizi condivisi. "Sparisce" quindi l'edilizia libera dal progetto, la cui realizzazione è ora a cura di InvestiRe sgr Spa, per conto del Fondo Immobiliare di Lombardia Comparto Uno, e non più di B&Bm Srl.

«Questa variante - sottolinea l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran - garantirà un'offerta di appartamenti a prezzi convenzionati e quasi tutti in affitto, accessibili quindi alle fasce medie e alle giovani coppie».

Ridefinite anche le opere di urbanizzazione. Vengono confermati l’ampliamento del parco di Villa Litta (per circa 16 mila mq) e la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico a raso (per circa 1.700 mq), gli interventi di riqualificazione della Cappellina degli Appestati all’interno del parco, la realizzazione di nuovi tratti della rete dell’acquedotto lungo via Caldesi e il rifacimento di tratto della rete esistente lungo le vie Moneta e Tukory.

Rispetto alla realizzazione della passerella ciclopedonale a scavalco del tracciato delle Ferrovie Nord Milano, restano in carico dell’operatore la progettazione definitiva ed esecutiva, mentre la realizzazione sarà portata a termine dall’amministrazione. L’operatore migliorerà inoltre la viabilità della zona, realizzando i marciapiedi nel tratto compreso tra via Pedroni e l’incrocio con via Cialdini, con il prolungamento del percorso pedonale protetto anche lungo il lato ovest di via Cialdini fino all’ingresso di Villa Litta, al fine di raccordarlo con il marciapiede esistente (fatta salva la verifica della fattibilità tecnica dell’intervento in ragione del ridottissimo calibro stradale esistente in quest’ultimo tratto stradale). Sarà infine messo in sicurezza, con la semaforizzazione l’incrocio tra le vie Grazioli, Pedroni e Leningrado.

I lavori inizieranno a fine anno per concludersi entro il 2020. Il completamento di tutte le opere pubbliche dovrà avvenire prima o contestualmente agli interventi edilizi.