Smontano le Bmw e rivendono i pezzi: arrestati mentre caricano il minivan

La polizia di Stato ha eseguito a Milano lo scorso fine settimana il fermo di polizia Giudiziaria nei confronti di tre cittadini ucraini di 44, 37 e 32 anni, regolari in Italia, responsabili di ricettazione a Cormano (Milano).

Nell'ambito dell'attività di controllo del territorio disposta dal questore di Milano Marcello Cardona con sistematici servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità, gli agenti del Commissariato di Comasina della questura di Milano, a seguito dello sviluppo di alcuni dati inerenti alla pregressa attività investigativa sull’officina abusiva di Bruzzano in via Vincenzo Da Seregno, pedinamenti e l’incrocio dei tabulati telefonici, ha fermato i tre uomini in via dei Giovi angolo via Balossa a Cormano. I poliziotti hanno sorpreso i tre mentre avevano quasi terminato di caricare dei furgoni per poi partire per l’Ucraina.

I poliziotti del Commissariato di Comasina hanno rinvenuto decine di fari, volanti, computer di bordo e navigatori di una nota casa automobilistica tedesca nascosti tra le derrate alimentari, all’interno di un Minivan con destinazione Ucraina; componenti di diverse automobili e moto provento di furto smontate da abili meccanici erano destinati al mercato sommerso dell’Europa Orientale. Gli agenti hanno anche rinvenuto e sequestro 13mila euro, dollari americani e grivnia ucraina, oltre mille confezioni di profumo “Chanel” nascoste tra coperte e capi d’abbigliamento, televisori, tablet, cellulari, computer fissi e portatili rinvenuti all’interno di un sottofondo del Minivan. Tutta la merce sequestrata è in attesa di essere restituita ai proprietari.

Negli ultimi due mesi di ottobre e novembre i risultati dei controlli effettuati nella zona di competenza del Commissariato di Comasina sono i seguenti: 1.840 persone controllate e identificate; 342 autovetture e 170 esercizi commerciali, 24 auto sequestrate perché sprovviste di copertura assicurativa. Sono stati anche rinvenuti 9 veicoli risultati rubati, di cui 7 auto e 2 moto.