Blitz della polizia in via Vincenzo Da Seregno: scoperta un'officina abusiva con auto rubate

Nei box e nelle cantine di una palazzina in via Vincenzo Da Seregno, in zona Bruzzano a Milano, c'era quella che gli agenti del Commissariato Comasina hanno definito un'autofficina abusiva.

I poliziotti hanno controllato le cantine delle case popolari di via Vincenzo da Seregno dove hanno rinvenuto diversi veicoli custoditi all'interno dei box adibiti a delle vere e proprie “officine abusive” per lo smontaggio dei veicoli rubati.

Le automobili sequestrate sono state 12 di cui 9 sprovviste di copertura assicurativa e 3 sono risultate rubate. Due ciclomotori sono stati restituiti ai legittimi proprietari e un'Autobianchi A112 Abarth restituita al legittimo proprietario.