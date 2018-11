Milano, arrestato il ladro di tonno: fermato all'Esselunga con 90 scatolette in due borsoni

Aveva nascosto il bottino del colpo in due borsoni e insieme al complice era pronto a fuggire. Purtroppo per lui, però, a fermarlo ci hanno pensato i poliziotti.

Un uomo di trenta anni, un cittadino indiano con precedenti, è stato arrestato poco dopo la mezzanotte con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui le manette sono scattate fuori dall'Esselunga di via Pellegrino Rossi, dove aveva appena rubato novanta scatolette di tonno sott'olio per un valore di 750 euro.

A dare l'allarme è stata una guardia che si è accorta della presenza di due uomini all'interno del magazzino del supermercato. All'arrivo della polizia i due hanno cercato la fuga: uno è riuscito a scavalcare un muro e a far perdere le proprie tracce, mentre il trentenne è caduto ed è stato bloccato, nonostante un tentativo di opporsi all'arresto.

Il ladro di tonno sarà processato lunedì per direttissima.