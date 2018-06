Milano, spaccia cocaina ad una donna in via Imbonati: pusher arrestato dalla polizia

Un pregiudicato italiano di 33 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione e spaccio di droga.

L'uomo, un 33enne, è stato beccato dagli agenti nel pomeriggio di mercoledì in via Imbonati: aveva appena ceduto una dose ad una cliente. La donna, anche lei italiana, è stata segnalata alle autorità come assuntore.

Addosso all'arrestato, che viaggiava su uno scooter, sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina. Durante i controlli nella sua abitazione sono stati rinvenuti altri 20 grammi circa di 'bianca', oltre a dell'hashish e 300 euro cash.