Lite tra sconosciuti: lui le tira un pugno e scappa

Non si sa per quale motivo sia scoppiata la lite - in strada - tra una donna ucraina e un uomo albanese.

Si sa che non si conoscevano e dunque la donna, finita aggredita, non ha potuto fare il nome alla polizia, intervenuta sul posto per avviare le indagini.

La donna (che ha 43 anni) ha comunque riferito che si è trattato di futili motivi. Ad un certo punto l'altro le ha sferrato un pugno al volto, mandandola in ospedale (con prognosi di due giorni) e dandosi alla fuga. E' successo dopo le otto e un quarto di sera del 24 luglio in via del Danubio.