Ragazzo accoltellato all'addome in strada: è grave in ospedale

Aggressione violenta nella notte di domenica nel quartiere Niguarda a Milano. E' successo in via Ciriè intorno alle due e mezza. La vittima è un giovane di 22 anni. Il ragazzo è stato accoltellato all'addome in strada, probabilmente mentre rincasava.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Dopo avere medicato il ragazzo, hanno disposto il trasporto in codice rosso al pronto soccorso del vicino ospedale Niguarrda. Secondo quanto riferisce Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), il giovane è stato operato nella massima urgenza. E' in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

In via Ciriè anche la polizia, che indaga sull'aggressione.